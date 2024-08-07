Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finansmanı sağlanan proje ile geziye katılan 2'si grup lideri 12 kişi, Avrupa'da 6 ülkeyi gezecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cedid Derneği iş birliği ile "Siirt'ten Avrupa'ya gönüllülük Projesi" hazırlandı.

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