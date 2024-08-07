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        Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı

        Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:49 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:49
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        Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı
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        Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cedid Derneği iş birliği ile "Siirt'ten Avrupa'ya gönüllülük Projesi" hazırlandı.

        Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finansmanı sağlanan proje ile geziye katılan 2'si grup lideri 12 kişi, Avrupa'da 6 ülkeyi gezecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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