Siirt'te 170 kilogram esrar ele geçirildi
Siirt'te düzenlenen operasyonda 170 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Siirt'te düzenlenen operasyonda 170 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Siirt'e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine "Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu" düzenledi.
Operasyonda, Kezer mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 150 kilogram kubar ve 20 kilogram toz esrar geçirdi.
Olaya ilişkin Y.A, R.N. ve Z.A. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
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