Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh'ta Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı

Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kızılkaya, gençlerin bugüne ve geleceğe dair umut dolu mutlu anlarına tanık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Kızılkaya, ilçede gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Sarıgül Camii Diyanet Gençlik Merkezi'nin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacağını söyledi.

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