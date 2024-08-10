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        Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh'ta Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde "Sarıgül Camii Diyanet Gençlik Merkezi"nin açılışa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:47 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:47
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        Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh'ta Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde "Sarıgül Camii Diyanet Gençlik Merkezi"nin açılışa katıldı.

        Vali Kızılkaya, ilçede gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Sarıgül Camii Diyanet Gençlik Merkezi'nin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacağını söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kızılkaya, gençlerin bugüne ve geleceğe dair umut dolu mutlu anlarına tanık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Duanın ardından açılış gerçekleştirildi.

        Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret etti.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve İl Müftüsü Şakir Pinal katıldı.

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