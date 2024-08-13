Siirt'te hayata geçirilecek 52 proje için sözleşme imzalanıyor

Siirt'te 87 milyon lira bütçe ile hayata geçirilecek 52 kırsal kalkınma projesi için sözleşme imzalanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile 87 milyon lira tutarında 52 proje desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, proje ile arıcılara 19 bin 125 kovan ve arıcılık için gerekli alet ve ekipman dağıtılacağını belirtti.

İlk etapta yüzde 50 hibe ile 17 milyon 500 bin tutarında proje için 16 yatırımcı ile hibe sözleşmeleri imzalandığını ifade eden Demirhan, şunları kaydetti: