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        Siirt'te hayata geçirilecek 52 proje için sözleşme imzalanıyor

        Siirt'te 87 milyon lira bütçe ile hayata geçirilecek 52 kırsal kalkınma projesi için sözleşme imzalanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:48
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        Siirt'te hayata geçirilecek 52 proje için sözleşme imzalanıyor
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        Siirt'te 87 milyon lira bütçe ile hayata geçirilecek 52 kırsal kalkınma projesi için sözleşme imzalanıyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile 87 milyon lira tutarında 52 proje desteklenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, proje ile arıcılara 19 bin 125 kovan ve arıcılık için gerekli alet ve ekipman dağıtılacağını belirtti.

        İlk etapta yüzde 50 hibe ile 17 milyon 500 bin tutarında proje için 16 yatırımcı ile hibe sözleşmeleri imzalandığını ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

        "16 sözleşme kapsamında 6 bin 200 kovan, arıcılık alet ve ekipmanları dağıtılarak arıcılık sektörü desteklenecek. Arı kovanlarının modernizasyonu, bal üretim tesislerinin kurulması ve benzeri yatırımlar yapılacak. Arıcılık hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli bir sektör. ​​​Toplamda 19 bin 125 kovan, arıcılık alet ve ekipmanları dağıtılacak. Hibe desteğimiz, arı kovanlarının modernizasyonundan, bal üretim tesislerinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılacak. Bu sayede hem yerel ekonomiyi destekleyecek hem de arıcılığın sürdürülebilirliğini artıracağız."

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