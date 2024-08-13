Siirt'te bıçakla gözünden yaralanan çocuk tedavi altına alındı
Siirt'in Eruh ilçesinde bıçakla gözünden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde bıçakla gözünden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Gönülaldı köyündeki evinde iddiaya göre, Melek K. (4) bıçakla oynarken sol gözünden yaralandı.
Ailenin ihbarı üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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