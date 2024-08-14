Siirt'te hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 3 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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