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        Siirt'te hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:17
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        Siirt'te hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 3 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, kentte olduğu bilgisini aldığı hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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