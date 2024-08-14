Siirt'te son 6 ayda çeşitli suçlardan aranan 1246 kişi yakalandı

Geçen yıl ocak ve temmuz aylarında 167 kişi, bu yılın aynı döneminde 1246 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, arananların yakalanmasında elde edilen başarıda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "avcı projesi" ve jandarma dedektifleri "jasat" biriminin sahadaki aktif çalışmalarının etkili olduğu kaydedildi.​​​​​​​

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