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        Siirt'te son 6 ayda çeşitli suçlardan aranan 1246 kişi yakalandı

        Siirt'te son 6 ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 1247 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:29
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        Siirt'te son 6 ayda çeşitli suçlardan aranan 1246 kişi yakalandı
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        Siirt'te son 6 ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 1247 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Geçen yıl ocak ve temmuz aylarında 167 kişi, bu yılın aynı döneminde 1246 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, arananların yakalanmasında elde edilen başarıda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "avcı projesi" ve jandarma dedektifleri "jasat" biriminin sahadaki aktif çalışmalarının etkili olduğu kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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