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        Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

        Siirt'te, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:41
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        Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı
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        Siirt'te, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

        Son 2 günde yapılan çalışmalarda, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö, "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. ve 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G, "uyuşturucu" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K, "silah bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ, "hakaret" suçundan aranan E.B, "dolandırıcılık" suçundan aranan M.D. ve "hırsızlık" suçundan aranan E.K. yakalandı.

        Hükümlü ve şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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