Siirt'te deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı

"Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Depremin 25. yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olası depremlerde alınması gereken tedbirleri anlattık."

Etkinlikte, afet ve acil durumlarda ekipman ve cihaz kullanımının anlatıldığını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

Siirt'te 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı.

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