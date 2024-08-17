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        Siirt'te deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı

        Siirt'te 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:23 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:23
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        Siirt'te deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı
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        Siirt'te 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı.

        Valilik himayesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte açılan stantta, deprem konulu bilgilendirme yapıldı.

        AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AFAD koordinasyonunda ildeki kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

        Etkinlikte, afet ve acil durumlarda ekipman ve cihaz kullanımının anlatıldığını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Depremin 25. yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olası depremlerde alınması gereken tedbirleri anlattık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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