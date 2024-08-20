Siirt Valisi Kızılkaya, Pervari'de vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinin Güleçler, Narsuyu, Ayvalıbağ ve Gölgeli köylerindeki vatandaşlarla görüştü.

Siirt Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Kızılkaya, Botan Çayı üzerinde kurulan Çetin HES Barajı nedeniyle mağdur olduklarını belirten Pervari ilçesine bağlı Güleçler, Narsuyu, Ayvalıbağ ve Gölgeli köylerinin sakinleriyle bir araya geldi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Kızılkaya, devlet olarak her türlü desteği sağlamak için gereken adımların atılacağını belirtti.