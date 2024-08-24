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        Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavulda 40 kilogram uyuşturucu bulundu

        Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavul içerisinde 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:38
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        Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavulda 40 kilogram uyuşturucu bulundu
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        Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavul içerisinde 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu Siirt-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün emanet bölümünde bulunan ve narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bavulda yapılan aramada, 40 kilogram kubar esrar bulundu.

        Bavulu otobüse teslim ettiği belirlenen B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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