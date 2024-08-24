Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavulda 40 kilogram uyuşturucu bulundu

Otobüsün emanet bölümünde bulunan ve narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bavulda yapılan aramada, 40 kilogram kubar esrar bulundu.

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