Siirtli üretici devlet desteğiyle 2 bin 47 rakımlı yaylada arıcılık yapıyor

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan 34 yaşındaki Ahmet Akın, bir yılda kovan sayısını artırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü'nden mezun olan Akın, özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne başvurdu.

Başvurusunun onaylanmasının ardından arı yetiştiriciliği eğitimlerine katılarak gerekli belge ve sertifikayı alan Akın, devlet desteğinden faydalanarak Pervari ilçesinin 2 bin 47 rakımlı Çemikare Yaylası'nda 100 kovanla arıcılığa başladı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektörde bir müddet çalıştığını belirten Akın, "Daha sonra işten ayrılmak zorunda kaldım. Bakanlığın internet sayfasında proje duyurusunu gördüm. Gerekli bilgileri aldıktan sonra başvurdum. Proje kapsamından devletten aldığım 250 bin lira hibe ile 100 kovanla arıcılığa başladım. Şu an bu sayı 150'ye ulaştı. Amacım aileme ve ülkeme katkı sağlamak. Destek veren Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Burada Pervari balının gerçek değeri ortaya çıkıyor"

Huzurlu olan bölgenin arıcılar için çok cazip hale geldiğini dile getiren Akın, yaylanın arıcılık açısından gerekli zengin floraya sahip olduğunu anlattı.

Akın, yaylada sıcaklığın 20-25 derece olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Burada Pervari balının gerçek değeri ortaya çıkıyor. Dağlık alana kovanlarımızı bırakıyoruz. Sonra bal sağımını yapacağız. Diğer illere, sonra da dünyaya bu balı göndereceğiz. Güzel ve bereketli bir yıl olacağına inanıyoruz. Umarım bunları en yüksek seviyeye çıkarırız. Pervari balının gerçek değerini tüm dünyaya gösteririz. Daha önce burada yol, imkan yoktu, sıkıntılı bir bölgeydi. Şimdilerde arılarımızı Çemikare Yaylası'na getirebiliyoruz. Yol, ev ve su var. Huzurlu bir şekilde arılarımızı besleyebiliyoruz. Çok güzel, verimli topraklar. Rakımı yüksek, florası çok zengin. Huzurluyuz, mutluyuz."