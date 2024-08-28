Siirt'te 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Eruh'un Gedikaşar köyü yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, S.Y. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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