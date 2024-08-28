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        Siirt'te 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Siirt'te 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:34
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        Siirt'te 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Siirt'te 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Şırnak'tan Siirt'e kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı.

        Eruh'un Gedikaşar köyü yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, S.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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