Siirt'te seyir halindeki motosiklette çıkan yangını polis ekipleri söndürdü
Siirt'te seyir halindeyken motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'te seyir halindeyken motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ç.T'nin kullandığı 34 TD 5090 plakalı motosiklet, Siirt-Tillo çevre yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, bunun üzerine yol kenarına çektiği motosikletten indi.
Bu esnada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangını söndürdü.
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