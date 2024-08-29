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        Siirt'te seyir halindeki motosiklette çıkan yangını polis ekipleri söndürdü

        Siirt'te seyir halindeyken motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:07
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        Siirt'te seyir halindeki motosiklette çıkan yangını polis ekipleri söndürdü
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        Siirt'te seyir halindeyken motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ç.T'nin kullandığı 34 TD 5090 plakalı motosiklet, Siirt-Tillo çevre yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Sürücü, bunun üzerine yol kenarına çektiği motosikletten indi.

        Bu esnada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangını söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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