Siirt'te seyir halindeki motosiklette çıkan yangını polis ekipleri söndürdü

Bu esnada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Ç.T'nin kullandığı 34 TD 5090 plakalı motosiklet, Siirt-Tillo çevre yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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