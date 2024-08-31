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        Siirt'te baraj havzasında yük ve yolcu tekneleri denetlendi

        Siirt'te baraj havzasında yük ve yolcu teknelerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:27
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        Siirt'te baraj havzasında yük ve yolcu tekneleri denetlendi
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        Siirt'te baraj havzasında yük ve yolcu teknelerinde denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Batman Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında denetim yaptı.

        Ekipler, merkeze bağlı Göçebağ beldesi Zorkaya köyü yakınlarındaki havzada faaliyet gösteren yük ve yolcu taşıma gemilerinin güvenliği ve çevresel standartlara uygunluğunu kontrol etti.

        Gemilerin taşıma kapasiteleri, güvenlik donanımları, personel yeterlilikleri ve çevreye olan etkilerini detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, göl üzerinde seyir halinde olan teknelerin yolcu güvenliği açısından belirlenen kurallara uyup uymadıklarını denetledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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