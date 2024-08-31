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        Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Siirt Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:30
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        Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
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        Siirt Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya tebrikleri kabul etti.

        Açıklamada, resepsiyonda yaptığı konuşmasına yer verilen Kızılkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        İstiklal Savaşı'nı taçlandıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu müjdeleyen büyük zaferin 102. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Kızılkaya, "Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Resepsiyona, AK Parti Siirt Milletvekilli Mervan Gül, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü yöneticileri katıldı.

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