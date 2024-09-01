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        Siirt'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:59
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        Siirt'te çıkan anız yangını söndürüldü
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        Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Afetevleri Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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