Siirt'te çıkan anız yangını söndürüldü
Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Afetevleri Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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