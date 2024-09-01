Siirt'te çıkan anız yangını söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Afetevleri Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

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