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        Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:31
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        Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobil ile Okan G'nin kullandığı 56 ABB 743 plakalı motosiklet, Siirt-Eruh Çevre Yolu TOKİ kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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