Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobil ile Okan G'nin kullandığı 56 ABB 743 plakalı motosiklet, Siirt-Eruh Çevre Yolu TOKİ kavşağında çarpıştı.

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