Siirt'te tarım desteklemelerine ilişkin açıklama

Siirt'te bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda yeni destekleme modeli ile Siirt'te Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere destekler sağlanacak.

Buğday ve arpada 185 lira olan mazot gübre desteğinin 2025 yılında planlı üretim desteği kapsamında 634 liraya, 158 lira olan mercimek desteği de 488 liraya çıkarıldı.

Siirt'te üreticilerin tarımsal desteklemelerden yeterince faydalanabilmesi için tarım teşkilatı olarak alan ve bilgilendirme çalışmalarını yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretime yönelik desteklemelerle hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel ürünlerde üretim planlamasının en önemli ayağının uygulamaya alındığını belirtti. İlk defa bitkisel üretim destekleri üretim döneminden önce 3 yılı kapsayacak şeklinde açıklandığını dile getiren Demirhan, "Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek." dedi.