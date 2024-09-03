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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:13
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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, gazetecilerle buluştu.

        Gül, bir kafede düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kentsel dönüşüm, yol çalışmaları ve havalimanı terminal projesi ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Gül, şehir hastanesi konseptindeki 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının bölgeye büyük sağlık hizmeti sunacağını vurguladı.

        Gül daha sonra basın mensuplarıyla birlikte kentte devam eden yatırımları inceledi.

        ​​​​​​​Toplantı ve ziyaretlere, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin de katıldı.

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