Siirt'te 12 okul eğitime hazır hale getirildi

Siirt'te inşa edilen 12 okul, eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Valilikten yapılın açıklamaya göre, 2024 yılında 550 milyon 100 bin lira maliyetle inşa edilen 156 derslikli 12 okul, eksiksiz şekilde tamamlandı.​​​​​​​

​​​​​​​Bu kapsamda, 80. Yıl, eski otogar, Emine Erdoğan, Hürriyet, Cengiz Topel ve 100. Yıl Cumhuriyet anaokulları, 100. Yıl, Gazi ve Fevzi Çakmak ilkokulları, Siirt İmam Hatip Lisesi, Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrenciler için donatıldı.