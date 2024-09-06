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        Siirt'te 12 okul eğitime hazır hale getirildi

        Siirt'te inşa edilen 12 okul, eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:28
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        Siirt'te 12 okul eğitime hazır hale getirildi
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        Siirt'te inşa edilen 12 okul, eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

        Valilikten yapılın açıklamaya göre, 2024 yılında 550 milyon 100 bin lira maliyetle inşa edilen 156 derslikli 12 okul, eksiksiz şekilde tamamlandı.​​​​​​​

        ​​​​​​​Bu kapsamda, 80. Yıl, eski otogar, Emine Erdoğan, Hürriyet, Cengiz Topel ve 100. Yıl Cumhuriyet anaokulları, 100. Yıl, Gazi ve Fevzi Çakmak ilkokulları, Siirt İmam Hatip Lisesi, Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrenciler için donatıldı.

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