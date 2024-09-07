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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Siirt'te esnafı ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:31
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Siirt'te esnafı ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt’te esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kentteki programları kapsamında Güres Caddesi'ne gelen Bakan Göktaş, burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

        Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Göktaş, onlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi.

        Bakan Göktaş'a, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez eşlik etti.

        Galeri
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