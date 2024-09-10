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        Siirt'te maden ocağında bir işçi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 22:55
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        Siirt'te maden ocağında bir işçi yaralandı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

        Şirvan'daki özel bir maden ocağında yaşanan iş kazasında S.E, ağır yaralandı.

        İşçi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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