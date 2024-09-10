Siirt'te maden ocağında bir işçi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Şirvan'daki özel bir maden ocağında yaşanan iş kazasında S.E, ağır yaralandı.
İşçi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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