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        Siirt'te Entegre Fıstık İşleme Tesisinde üreticilere hizmet verilecek

        Siirt'te Entegre Fıstık İşleme Tesisinde üreticilere hizmet sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:03 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:05
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        Siirt'te Entegre Fıstık İşleme Tesisinde üreticilere hizmet verilecek
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        Siirt'te Entegre Fıstık İşleme Tesisinde üreticilere hizmet sunulacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi bünyesinde Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak hizmet veren tesiste, üreticilere kar amacı gütmeden hizmet verilecek.

        Önümüzdeki haftalarda başlayacak hasatla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan fıstığın modern tesiste işlenmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Dünyanın en önemli fıstık işleme tesislerinden biri olan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi, modern ve entegre bir yapı ile Siirt fıstığının tüm çeşitlerini hijyenik ve uluslararası standartlarda işlemekte olup, kaliteden ödün vermeden hizmet sunmaktadır. Tesiste kavlatma-kurutma, çıtlak ayırma, kavurma, kırma (iç fıstık çıkarma), iç fıstık kavurma, fıstık ezmesi ve fıstık unu üretimi ve paketleme yapılabilecek. Tesisimiz, saatte ortalama 3,5 ton ürün işleme kapasitesine sahiptir ve Türkiye ve dünya pazarına sunmaktadır. Tesisimiz, uluslararası standartlarda kalite ve güvenlik belgelerine sahiptir. Yenilikçi yaklaşımımız ve nitelikli personelimizle her alanda fark oluşturmaya devam ediyoruz."

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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