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        Siirt'te tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Siirt'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:02
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        Siirt'te tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Siirt'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Siirt-Tillo Çevre Yolu eski Polis Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda, Deniz D'nin (42) kullandığı 06 ABB 191 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 56 AAE 176 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile Nebahat H. (53), Özlem Ş. (41), Nurcan C. (43) ve Atlas Ç. (45) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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