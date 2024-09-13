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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 108. yıl dönümü mesajı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:34
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 108. yıl dönümü mesajı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, 14 Eylül 1916'da Siirt'i onurlandıran Atatürk'ün büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandığını söyledi.

        Atatürk'ün Siirt'e teşriflerinin yıl dönümünü büyük heyecan ve gururla kutladıklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bu ziyaret, hem ilimizin tarihine hem de Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızı ve vatan sevgimizi daha da pekiştirmiştir. Bugün, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruma ve daha da ileriye taşıma kararlılığıyla, Atatürk'ün belirlediği hedeflere ulaşmak için aralıksız çalışıyoruz. Emanetiniz olan mukaddes vatanımızı her alanda yücelterek, belirlediğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak amacıyla ülkemize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, başta zatıaliniz olmak üzere istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, bu toprakları bize vatan kılan, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Siirtli hemşehrilerimin 14 Eylül Şeref Günü'nü kutluyorum."

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