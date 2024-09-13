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        Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı jandarmadan dronla denetim

        Siirt'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlığına karşı dronla denetim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:35
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        Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı jandarmadan dronla denetim
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        Siirt'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlığına karşı dronla denetim yapıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, fıstıkta hasat zamanının yaklaşmasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlemler artırıldı.

        Önleyici kolluk devriyelerini sürdüren ekipler, fıstık bağlarının üzerinde hırsızlığa karşı gece gündüz havadan takip ve denetim yapıyor.

        Dron da kullanılan uygulamada güvenlik önlemlerini büyük titizlikle yürüten ekipler, vatandaşları da hırsızlıklara karşı bilgilendiriyor.

        İl genelinde önemli bir geçim kaynağı haline gelen ve eylül-ekim aylarında hasadı yapılacak Siirt fıstığı üretimi, merkez, ilçeler ve 279 köyde, 17 milyon ağaçla yaklaşık 350 bin dekar alanda yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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