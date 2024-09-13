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        Siirt'te Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Siirt'te, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:39
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        Siirt'te Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Siirt'te, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Hacı Fethi Serin Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.​​​​​​​

        Namazın ardından Eygi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için de dualar edildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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