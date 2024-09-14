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        Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 108. yıl dönümü kutlandı

        Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 108. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:51
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        Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 108. yıl dönümü kutlandı
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        Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 108. yıl dönümü kutlandı.

        Vali Kemal Kızılkaya, "14 Eylül Şeref Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kızılkaya, şeref defterini imzaladı.

        Kızılkaya, şeref defterindeki ifadelerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Eylül 1916'da kenti onurlandırdığı ve halk tarafından coşkuyla karşılandığına yer vererek şunları kaydetti:

        "O gün, Siirtliler Atatürk'ü büyük bir sevgi ve onur içinde karşılamışlardır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bekası söz konusu olduğunda kadirşinas Siirt halkı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Bu anlamlı ziyaret, hem ilimizin tarihine hem de Cumhuriyet'imizin temel taşlarına olan bağlılığımızı pekiştirmiştir. Cumhuriyet'imizin kazanımlarını koruma ve daha da ileriye taşıma kararlılığıyla, emanetiniz olan mukaddes vatanımızı her alanda yücelterek belirlediğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' anlayışıyla ülkemize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygularla, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, başta zatıaliniz olmak üzere İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını ve bu toprakları bize vatan kılan, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

        Törende, Mimar Sinan Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Bedri Özayin da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Baro Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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