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        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde denetim yapıldı

        Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:36
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        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde denetim yapıldı
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        Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde denetim yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik denetimlerde, birimlerin fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi alanlarda inceleme yapıldı.

        Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılmasına yönelik uyarılarda bulunan ekipler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğini aktardı.

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