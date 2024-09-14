Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da Mevlit Kandili idrak edildi

İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından Filistin'de hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Elazığ'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.