KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Siirt'in yaşayan tek Kore gazisi Yücel, hüzün ve gurur dolu günleri unutmuyor

FECRİ BARLIK - Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan ve Çanakkale Savaşı'nda amcasını şehit veren 93 yaşındaki Kore gazisi Osman Yücel, hüzün ve gurur dolu günleri ilk günkü gibi hatırlıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 15'inci bölümünde, gazi Osman Yücel'in anılarına yer verildi.

İlçeye bağlı Dikboğaz köyünde yaşayan Yücel, tarım ve hayvancılıkla geçimini yaptığı sırada vatani görevini yerine getirmek üzere ilk kez ayrıldığı kentten Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitti.

Daha sonra İstanbul'da askerliğini sürdüren Yücel, 4 aylık sürenin ardından emir üzerine Kore Savaşı'na katılmak üzere İzmir'in Seferihisar ilçesinden gemiyle yola çıktı. Cephede görev yapan Yücel, görevin sona ermesinin ardından yurda döndü.

Siirt'in yaşayan tek Kore gazisi Osman Yücel, AA muhabirine, askere gittiğinde bir kız babası olduğunu, cepheye gittiğinde de babasının kendisine "Ağabeyim İsmail, Çanakkale'den gelmedi, gidersen sen de geri gelmeyeceksin." dediğini söyledi.

Babasının ağladığını ve geri geldiğinde de çok sevindiğini kaydeden Yücel, Kore'de komutanları ve silah arkadaşlarıyla çok sıkı bir bağ kurduklarını, bu bağ sayesinde zorlu süreci atlatmayı başardıklarını belirtti.