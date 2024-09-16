Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Türk Kızılay Siirt Şubesinin kuruluş yıl dönümü çocuklarla kutlandı

        Siirt'te, Türk Kızılay Şubesinin 102. kuruluş yıl dönümü ilkokul ve anaokulu öğrencileriyle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Siirt Şubesinin kuruluş yıl dönümü çocuklarla kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te, Türk Kızılay Şubesinin 102. kuruluş yıl dönümü ilkokul ve anaokulu öğrencileriyle kutlandı.

        Merkez Gökçebağ beldesinde düzenlenen etkinlikte pasta kesildi, çocuklar müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

        Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, 16 Eylül 1922'de kurulan Siirt şubesinin 102. yıl dönümünü geleceğe ışık tutacak çocuklarla kutladıklarını söyledi.

        Etkinlikte öğrencilere Kızılay'ı da anlattıklarını ifade eden Altunç, şunları kaydetti:

        "Kızılay kurulduğu yıldan bu yana insanlığın yaşadığı acıları hafifletmek, toplumsal dayanışmayı sağlamak amacıyla sayısız çalışmalar gerçekleştirdi. Ülkemizin yüz akı olan Türk Kızılay hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla adından söz ettirmiş hem de milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Siirt'te de bu onurlu görevi özveriyle yerine getiren Kızılay gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz."

        Etkinlikte daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Siirt'in yaşayan tek Kore gazisi Yü...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Siirt'in yaşayan tek Kore gazisi Yü...
        Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da Mevlit Kandili idrak edildi
        Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da Mevlit Kandili idrak edildi
        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde denetim y...
        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde denetim y...
        Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 108. yıl dönümü kutlandı
        Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 108. yıl dönümü kutlandı
        Siirt'te Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Siirt'te Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı jandarmadan dronla denetim
        Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı jandarmadan dronla denetim