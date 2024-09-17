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        Siirt'te polis ekiplerince motosiklet sürücülerine parkur eğitimi verildi

        Siirt'te kazaların önlenmesi ve yaya güvenliğinin artırılması için motosiklet sürücülerine yönelik "motosiklet güvenli sürüş teknikleri" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:55 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:19
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        Siirt'te polis ekiplerince motosiklet sürücülerine parkur eğitimi verildi
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        Siirt'te kazaların önlenmesi ve yaya güvenliğinin artırılması için motosiklet sürücülerine yönelik "motosiklet güvenli sürüş teknikleri" eğitimi verildi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerince, İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Rıza İret Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, motosiklet kazalarının meydana geliş biçimlerinin istatistikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

        Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen eğitimi önemsediklerini belirtti.

        Son yıllarda motosiklet sayısında artış olduğunu ve buna bağlı olarak kazaların da arttığını ifade eden Kızılkaya, şunları söyledi:

        "İçişleri Bakanlığımızın bir sloganı vardı, trafik hayattır, hayatla yarışılmaz. Hem ülkemizde hem de ilimizde motosiklet sürücüleri artmış durumda. Bunun çeşitli nedenleri var. Motosikletin öncelikle kullanım rahatlığı dolayısıyla şehirlerimizde artan trafik yoğunluğu karşısında motosiklet tercih edilen bir ulaşım aracı haline geliyor. Salgın döneminde motosiklet kullanımı attı. Ülkemizde tescilli motosiklet sayısı 5 milyonun üzerinde, ilimizdeki motosiklet sayısı da 5 bin 200'dür."

        İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de eğitimin önemine değinerek, Siirt’te motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin artırılması için hep birlikte gayret göstereceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından ekipler, kurum bahçesinde parkur eğitimi verdi.

        Eğitime katılan ve parkurda başarılı olan sürücülere sertifika ve motosiklet önüne ya da kasklara yapıştırılması için "Kask mı? Baş göz üstüne" yazılı etiket verildi.

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