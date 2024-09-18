Siirt Valisi Kızılkaya'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile mareşal rütbesinin verilişinin 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazilerin, şanlı tarihin yaşayan birer abidesi ve Türk vatanseverliğin ölümsüz kahramanları olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu şerefli unvanı taşıyan gazilerimiz ve canlarını ülkemizin istiklali ve istikbali için feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutlu vatana ve mukaddes değerlerimize sahip çıkmak, bağımsızlığımızı ve değerlerimizi sonsuza kadar korumak hepimizin görevidir. Şanlı tarihi boyunca vatanını, bayrağını ve mukaddes değerlerini canı pahasına korumayı ilke edinen milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı bilmiştir. Gazilerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bizlere miras bıraktıkları mukaddes vatan topraklarını birlik ve beraberlik içinde koruyarak ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun."