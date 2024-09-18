Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beldede tanıştığı Mirhan Sezgin'i Valilikte ağırladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Veyselkarani beldesi ziyaretinde tanıştığı Mirhan Sezgin'i makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, göreve başladığı günlerde ziyaret ettiği beldede tanıştığı ilk kişi olan Sezgin ile Valilikte bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Mirhan amca ile bu özel anı paylaşmak benim için büyük bir onur. Kendisiyle kurduğumuz bu samimi bağ, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi." dedi.