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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beldede tanıştığı Mirhan Sezgin'i Valilikte ağırladı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Veyselkarani beldesi ziyaretinde tanıştığı Mirhan Sezgin'i makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:28
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beldede tanıştığı Mirhan Sezgin'i Valilikte ağırladı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Veyselkarani beldesi ziyaretinde tanıştığı Mirhan Sezgin'i makamında ağırladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, göreve başladığı günlerde ziyaret ettiği beldede tanıştığı ilk kişi olan Sezgin ile Valilikte bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Mirhan amca ile bu özel anı paylaşmak benim için büyük bir onur. Kendisiyle kurduğumuz bu samimi bağ, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi." dedi.

        Sezgin ise, Vali Kızılkaya'nın nazik davranışı ve sıcak karşılamasından dolayı çok mutlu olduğunu, dua ve desteğinin her zaman kendisiyle olacağını kaydetti.

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        Galeri

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