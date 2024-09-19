Siirt'te gaziler için etkinlik düzenlendi

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Siirt Yüzüncü Yıl Yüzme Havuzunda etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sabri Sidar, kurum olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını, gazilere yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Gaziler Günü'nü kutlayan Sidar, "Kahraman gazilerimizi ve koruma altında bulunan çocuklarımızı Gaziler Günü dolasıyla bir araya getirdik. Gazilerimiz ve çocuklarımız tanışıp keyifli vakit geçirdiler. Çocuklarımızın kahraman gazilerimizle bir arada olup keyifli vakit geçirmeleri bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.​​​​​​​