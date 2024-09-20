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        Siirt'te uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:21
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Kooperatif Mahallesi Fikri Güneri Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakaladığı K.Y'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

        Aramada, satışına hazır 53 parça halinde toplam 332 gram kubar ve toz esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

        Savcılıktaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğince sevk edilen K.Y'nin tutuklanması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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