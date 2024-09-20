Siirt'te uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aramada, satışına hazır 53 parça halinde toplam 332 gram kubar ve toz esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, Kooperatif Mahallesi Fikri Güneri Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakaladığı K.Y'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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