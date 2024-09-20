Siirt'te 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kentte durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1180 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi, İ.E. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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