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        Siirt'te 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Siirt'te yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:37
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        Siirt'te 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Siirt'te yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1180 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi, İ.E. gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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