Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Akyayla köyünde vatandaşlarla bir araya geldi
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tillo ilçesinin Akyayla köyünde düzenlenen şenliklere katıldı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tillo ilçesinin Akyayla köyünde düzenlenen şenliklere katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile köyde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Talepleri dinleyen Kızılkaya, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, köylerin yaşam kalitesini daha da yükseltmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
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