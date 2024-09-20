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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Akyayla köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tillo ilçesinin Akyayla köyünde düzenlenen şenliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:38
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Akyayla köyünde vatandaşlarla bir araya geldi
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tillo ilçesinin Akyayla köyünde düzenlenen şenliklere katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile köyde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Talepleri dinleyen Kızılkaya, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, köylerin yaşam kalitesini daha da yükseltmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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