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        Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu 64 keçi telef oldu

        Siirt'in Eruh ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 64 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:20
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        Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu 64 keçi telef oldu
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        Siirt'in Eruh ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 64 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Kuşdalı köyü yakınlarındaki tepelikte Mehmet Şirin Polat'a ait hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

        Polat'a ait 64 keçi telef oldu.

        Yıldırım isabet eden alana uzak olduğu için yara almadan kurtulan Polat, daha sonra durumu yetkililere bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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