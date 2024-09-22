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        Siirt'te kan davası ve terör nedeniyle terk edilen köye 5 aile döndü

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Eruh ilçesinde yıllar önce kan davası ve terör olayları nedeniyle terk edilen Kılıçkaya köyüne şu ana kadar 5 aile dönüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:13
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        Siirt'te kan davası ve terör nedeniyle terk edilen köye 5 aile döndü
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Eruh ilçesinde yıllar önce kan davası ve terör olayları nedeniyle terk edilen Kılıçkaya köyüne şu ana kadar 5 aile dönüş yaptı.

        Kılıçkaya köyünün sakinlerinden bazıları, 1977 yılı ve sonrasında kan davası nedeniyle köyü terk etti.

        Köy, 1987 yılında terör olayları nedeniyle tamamen boşaltıldı.

        Bölgede huzur ve güven ortamının tesis edilmesi ve Eruh Kaymakamlığının köye geri dönüşleri teşvik etmesiyle Kılıçkaya'ya dönüşler 2003 yılında başladı. Köylüler, yazın geldikleri köyden kışın ayrılıp şehirlerde yaşamaya devam etti.

        Köyde 1977 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kan davası, 13 Ağustos 2015'te Eruh ilçesinde tarafların bir araya getirilmesiyle barışla sonuçlandı.

        Köye kalıcı dönüşler 3 yıl önce başladı. Bugüne kadar köye 5 aile kesin dönüş yaptı.

        Hasmir (69) ve Emine Kaya (68) çifti de köye dönüş yapanlar arasında bulunuyor.

        Köyde 1974 yılında evlenen ve 2'si kız 3 çocuk sahibi olan Kaya çifti, 1977'de kan davası nedeniyle köylerini terk ederek Adana'ya yerleşmek zorunda kaldı.

        Sonraki süreçte terör olayları nedeniyle köye dönüş yapamayan çift, 2009 yılında köylerine geldi. Bundan sonraki süreçte yaz mevsiminde köylerindeki eski evlerinde kalan, kışın ise Kılıçkaya'dan ayrılan çift, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan çocuklarının yanında günlerini geçirdi.

        Geçen yıl kalıcı olarak döndükleri köylerinde tek katlı ev inşa eden çift, köydeki bahçelerinde sebze yetiştiriyor.

        - "Köyümüzü seviyoruz"

        Emine Kaya, AA muhabirine, huzur ve güven ortamının oluşmasıyla köylerine kalıcı yerleşme kararı aldıklarını söyledi.

        Geçen yıl yerleştikleri köyde tek katlı ev yaptıklarını belirten Kaya, "Küçük yaşlarda buradan ayrıldım. Adana'da ve Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadım. Köye yeniden dönüş yaptık. Toprağımıza döndük. Köyümüzde toprağımızı sürdük. Köyde yeni ev yaptık. Baba toprağını seviyoruz. Başka yerde insanın evi de olsa buralar baba toprağıdır. Köyümüzü seviyoruz." diye konuştu.

        Hasmir Kaya da köyün 1970'li yıllarda 80 haneli olduğunu, ilkokulu köyde okuduğunu söyledi.

        Kaya, yıllar önce ayrıldıkları köylerine kalıcı olarak dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Köyde tek sıkıntımız su. O sorunun da giderilmesini istiyoruz. Köyümüzde huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

        Köylülerden Nasrettin Dayan da 1978 yılında terk ettiği köye 3 yıl önce döndüğünü belirterek, "Köylüler yavaş yavaş geri döndü. Ben de Mersin'in Tarsus ilçesinde kaldım. Köyde ev yaptım. Burada bahçem var, sıkıntım yok. Bölge şu an huzurlu. Yollar yapılmış." dedi.

        Yusuf Baykara da terör olayları yüzünden yıllar önce terk ettikleri köylerine huzur ortamının tesis edilmesiyle geri dönüş yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

        Köyde ev yapmaya başladığını belirten Baykara, "Gurbette uzun yıllar kaldım. Şehirde yaşamak güzel değil. Köyde huzurluyuz. Tarlayı sürdüm, bahçeme fidanlar diktim." diye konuştu.

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