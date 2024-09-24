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        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:07
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        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Yusuf Y. silahla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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