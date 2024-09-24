Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Yusuf Y. silahla ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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