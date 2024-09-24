Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik toplantısı yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, koruyucu ve önleyici güvenlik faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, hastane binası güvenliği ve güvenlik kontrol noktaları hakkında kapsamlı bir bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, güvenlik personelinin eğitiminden bina giriş çıkışlarının denetimine kadar birçok konu ele alınarak, hastane güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması planlandı.