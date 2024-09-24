Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik toplantısı yapıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, koruyucu ve önleyici güvenlik faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, hastane binası güvenliği ve güvenlik kontrol noktaları hakkında kapsamlı bir bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda, güvenlik personelinin eğitiminden bina giriş çıkışlarının denetimine kadar birçok konu ele alınarak, hastane güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması planlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nün sağladığı rehberlik ile hastanede güvenlik önlemlerinin daha da iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu
        Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu
        Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı, 2 şüphelinin yakalanma anı...
        Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı, 2 şüphelinin yakalanma anı...
        "Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Siirt'te yapıldı
        "Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Siirt'te yapıldı
        Siirt'te 'Işık Hadisesi', bu yıl ikinci kez hava muhalefeti nedeniyle gerçe...
        Siirt'te 'Işık Hadisesi', bu yıl ikinci kez hava muhalefeti nedeniyle gerçe...
        Siirt'teki "ışık hadisesi" bulut engeline takıldı
        Siirt'teki "ışık hadisesi" bulut engeline takıldı