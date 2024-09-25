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        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:49
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        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        C.K'nin (25) kullandığı 56 ABA 746 plakalı motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 FJ 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ve araçta bulunan S.K. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü C.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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