Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
C.K'nin (25) kullandığı 56 ABA 746 plakalı motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 FJ 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve araçta bulunan S.K. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü C.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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