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        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:16
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        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, hakkında 7 suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ve 13 suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.İ'nin ilde olduğu bilgisini aldı.

        Hükümlüler, düzenlenen operasyonla yakalandı.​​​​​​​

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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