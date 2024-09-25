Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Ekipler, hakkında 7 suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ve 13 suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.İ'nin ilde olduğu bilgisini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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