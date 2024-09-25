Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oryantasyon eğitimi düzenlendi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oryantasyon eğitimi düzenlendi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oryantasyon eğitimi düzenlendi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında atanan pratisyen hekimlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Uzman hekimler tarafından iki aşamalı gerçekleştirilen eğitimlerde, mevzuat hükümleri, etik yaklaşım, acil servis işleyişi, sık karşılaşılan acil vakalarda semptomatik yaklaşım, adli vaka yönetimi ile temel ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında bilgi verildi.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.
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