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        Siirt'te devlet korumasındaki öğrenciler eczacıları ziyaret etti

        Siirt'te Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla devlet korumasındaki öğrenciler eczacıları ziyaret etti.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:42
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        Siirt'te devlet korumasındaki öğrenciler eczacıları ziyaret etti
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        Siirt'te Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla devlet korumasındaki öğrenciler eczacıları ziyaret etti.​​​​​​​

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda kalan öğrenciler düzenlenen etkinlik kapsamında kentteki eczacıları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

        Gürses Caddesi'nde bulunan bir eczaneyi de ziyaret eden öğrenciler, Eczacılar Odası Siirt Temsilcisi Zafer Yolbaş tarafından karşılandı.

        Ziyarette, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken eczacılık mesleği hakkında bilgiler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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