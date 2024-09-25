Siirt'te devlet korumasındaki öğrenciler eczacıları ziyaret etti

Gürses Caddesi'nde bulunan bir eczaneyi de ziyaret eden öğrenciler, Eczacılar Odası Siirt Temsilcisi Zafer Yolbaş tarafından karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda kalan öğrenciler düzenlenen etkinlik kapsamında kentteki eczacıları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

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