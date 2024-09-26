Siirt'te "Değerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma" konulu vefa programı düzenlendi

Siirt'te yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın hayatının anlatıldığı vefa konulu program düzenlendi.

Cihannüma ve YediHilal Derneğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Değerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma" konulu vefa programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, program için emek verenlere teşekkür etti.

Siirt'te çok önemli şahsiyetlerin yetiştiğini belirten Kızılkaya, İhsan Süreyya Sırma'nın da bu büyük değerler arasında yer aldığını söyledi.