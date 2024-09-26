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        Siirt'te "Değerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma" konulu vefa programı düzenlendi

        Siirt'te yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın hayatının anlatıldığı vefa konulu program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:48
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        Siirt'te "Değerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma" konulu vefa programı düzenlendi
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        Siirt'te yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın hayatının anlatıldığı vefa konulu program düzenlendi.

        Cihannüma ve YediHilal Derneğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Değerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma" konulu vefa programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, program için emek verenlere teşekkür etti.

        Siirt'te çok önemli şahsiyetlerin yetiştiğini belirten Kızılkaya, İhsan Süreyya Sırma'nın da bu büyük değerler arasında yer aldığını söyledi.

        Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz da bugünlere gelmelerinde Sırma'nın büyük emekleri olduğunu, hak ile batıl imtihanını hakkıyla verdiğine inandıkları hocalarına vefalarını göstermek için böyle bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Daha sonra konuk yazarlar, Sırma'yı ve eserlerini anlattı.

        Programın sonunda kürsüye davet edilen İhsan Süreyya Sırma, duygularını anlattı, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Galeri

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