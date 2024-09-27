Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh ilçesinde açılış ve incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde açılış ve incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, ilçe ziyareti kapsamında yapımı devam eden "Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi" çalışmalarını inceledi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Kızılkaya, her biri 2 bin metre uzunluğundaki T1 ve T2 tünel projenin bölgenin sosyo-ekonomik ve ticari hayatına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kızılkaya, elektro-mekanik, aydınlatma ve levhalama çalışmalarının hızlandırılması için Karayolları yetkililerine talimat verdi.